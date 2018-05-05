В Подмосковье в воскресенье ожидается гроза и усиление ветра 

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило предупреждение о грозе с дождем и усилении ветра в воскресенье.
"Согласно прогноза Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая по Московской области ожидается гроза, дождь, усиление ветра при грозе порывы 13-18 м/с", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
В главке рекомендуют во время непогоды закрывать форточки и окна в домах, на улице обходить шаткие строения и парковать машины в гараже или вдали от деревьев. Во время грозы не следует купаться, рыбачить и прятаться под деревьями.