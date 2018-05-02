МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и ветре с порывами до 18 м/с 2 мая 

В Подмосковье 2 мая 2018 г. ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, возможна гроза, кратковременный дождь и порывы ветра до 18 м/с, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 2 мая 2018 г. по Московской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали на улице держаться в стороне от шатких конструкций и деревьев, а дома — закрывать форточки, не пользоваться лифтом и электричеством.
При грозе в МЧС советуют держаться подальше от электропроводки и антенн, на открытой местности не рекомендуется прятаться под деревья, запрещено находиться в водоемах.