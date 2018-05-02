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МЧС предупредило о грозе, граде и шквалистом ветре в Подмосковье в среду
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МЧС предупредило о грозе, граде и шквалистом ветре в Подмосковье в среду 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести Подмосковья
На территории Московской области весь день в среду ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер, сообщает РИАМО.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами по Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.
При сильном и порывистом ветре спасатели рекомендуют немедленно укрыться в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Вещи нужно убрать со двора и балконов в дом, машину припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"При грозе. Если вы на открытой местности: не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею; при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности", — уточняется на сайте.
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