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МЧС Подмосковья предупредило о грозе и сильном ветре с порывами до 17 м/с в ближайшие часы
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МЧС Подмосковья предупредило о грозе и сильном ветре с порывами до 17 м/с в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: ДорИнфо
В Подмосковье в ближайшие часы усилится ветер, ожидается гроза, предупреждает пресс-служба подмосковного управления МЧС.
«В ближайшие часы с сохранением на вечер 28 апреля местами по Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали на улице держаться в стороне от шатких конструкций и деревьев, а дома — закрывать форточки, не пользоваться лифтом и электричеством.
При грозе в МЧС советуют держаться подальше от электропроводки и антенн, на открытой местности не рекомендуется прятаться под деревья, запрещено находиться в водоемах.
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