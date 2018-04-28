МЧС Подмосковья предупредило о грозе и сильном ветре с порывами до 17 м/с в ближайшие часы

Подмосковье в ближайшие часы усилится ветер, ожидается гроза, предупреждает пресс-служба подмосковного управления МЧС

«В ближайшие часы с сохранением на вечер 28 апреля местами по Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали на улице держаться в стороне от шатких конструкций и деревьев, а дома — закрывать форточки, не пользоваться лифтом и электричеством.

При грозе в МЧС советуют держаться подальше от электропроводки и антенн, на открытой местности не рекомендуется прятаться под деревья, запрещено находиться в водоемах.