Ещё
МЧС Подмосковья предупредило о грозе и сильном ветре с порывами до 17 м/с 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС Подмосковья предупредило о грозе и сильном ветре с порывами до 17 м/с 1 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Подмосковье 1 мая 2018 г. произойдет усиление ветра, ожидается гроза, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 мая 2018 г. по Московской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали на улице держаться в стороне от шатких конструкций и деревьев, а дома — закрывать форточки, не пользоваться лифтом и электричеством.
При грозе в МЧС советуют держаться подальше от электропроводки и антенн, на открытой местности не рекомендуется прятаться под деревья, запрещено находиться в водоемах.
Агентство «Москва»: последние новости
Р.Вильфанд: В Москву в начале мая придет летняя погода, не исключены грозы и сильные ливни МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы Климатолог РАН не исключает весенние штормы и летние торнадо в Москве
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении403
Садальский прилюдно унизил Галкина32
На Украине захотели лишить русских работы203
«Россия должна отдать мост»337
Россиян избавят от налога на недвижимость126
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение