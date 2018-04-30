МЧС Подмосковья предупредило о грозе и сильном ветре с порывами до 17 м/с 1 мая

Подмосковье 1 мая 2018 г. произойдет усиление ветра, ожидается гроза, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 мая 2018 г. по Московской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали на улице держаться в стороне от шатких конструкций и деревьев, а дома — закрывать форточки, не пользоваться лифтом и электричеством.

При грозе в МЧС советуют держаться подальше от электропроводки и антенн, на открытой местности не рекомендуется прятаться под деревья, запрещено находиться в водоемах.