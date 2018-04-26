Что делать, если дождь застал врасплох

Метеорологи обещали солнечную погоду, но, проснувшись, вы увидели ливень за окном? Оделись на работу по-летнему, не зная, что в обед нахлынет гроза? Ничего страшного! «ВМ» даст несколько полезных советов, благодаря которым дождь не сможет застать вас врасплох.

Как поступить, если прогноз неясен — Старайтесь по возможности отказаться от обуви из ткани, замши или денима. Они промокнут мгновенно. Мало того, что вы будете ходить и «хлюпать» обувью, так потом еще и носом начнете, подхватив простуду.

— Не пожалейте денег на дождевик. Места он в сумке занимает мало, а так он отлично защитит вас от непогоды.

— Для милых девушек: чтобы макияж лучше держался в дождливую погоду, перед тем, как нанести румяна, нанесите на кожу немного пудры или детской присыпки. — Для автолюбителей: соблюдайте скоростной режим! И обязательно перед тем, как сесть в машину, проверьте состояние протектора шин. Чем выше степень износа, тем хуже сцепление с дорогой и больше вероятность заноса и попадания в аварийную ситуацию. Если погода все-таки подвела — Сегодня на работу вы отправились в новом дорогом костюме и никак не ожидали повышенной влажности. Ни зонта, ни плаща под рукой не отказалось? Не переживайте. Соорудите импровизированный плащ. Его можно сделать из обычного пакета для покупок или мусора. Разорвите вдоль одного из швов и накиньте на плечи. — Кстати, не бегите. Чем быстрее вы двигаетесь, тем сильнее вы промокаете. Если вы и вовсе стоите на месте, то все, что вы получаете — это дождь, капающий сверху. Но если вы начинаете двигаться, то дополнительно собираете боковые капли. Таким образом, в каждую отдельно взятую секунду наиболее сухим вы будете, если останетесь неподвижным. И чем быстрее вы будете бежать, тем быстрее промокнете. — Сделайте смартфон непромокаемым. Для этого просто обмотайте гаджет пищевой пленкой, купив или попросив ее в ближайшем супермаркете. Да, в таком виде поговорить вряд ли удастся, так как все динамики и микрофоны будут перекрыты. Зато телефон становится практически неуязвимым для воды.

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