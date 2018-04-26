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Отопление в домах челябинцев отключат после майских праздников
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Отопление в домах челябинцев отключат после майских праздников 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Отопительный сезон в Челябинске закончится не раньше Дня Победы. Об этом сообщил сегодня глава города Евгений Тефтелев.
— Зима не хочет уходить, по прогнозам и на сегодня ожидался снег, — рассказал Евгений Тефтелев. — Буквально два дня назад Екатеринбург завалило снегом… Есть порядок, по которому тепло отключают при температуре выше +8 градусов на протяжении пяти дней. Мы эту норму соблюдаем. По прогнозам, которые мне предоставили, первые тёплые дни в Челябинске начнутся 4-5 мая. И я надеюсь, что после 9 мая мы отопление отключим.
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