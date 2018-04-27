Какая погода будет в Тюмени на майские выходные

Грядущие праздничные дни в Тюмени будут дождливыми и пасмурными. Средняя отметка на термометре 1 и 2 мая — плюс десять градусов.

Первомай в областной столице обещает быть хмурым и пасмурным. На протяжении дня будет идти небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в этот день — плюс 9 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до трёх метров в секунду.

На следующий день, 2 мая, в городе немного потеплеет: днём будет +12. Аналогично вторнику пойдет дождь, который прекратится только ближе к вечеру. Из-за неба, затянутого тучами, в городе будет пасмурно.

— Западный ветер будет дуть со скоростью до двух метров в секунду, — пояснили синоптики.

Посмотреть прогноз погоды на последние апрельские деньки можно в нашем предыдущем материале.