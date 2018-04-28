Южноуральцев предупредили о ветре с порывами до 28 м/с

Усиление ветра до 16-21 м/с с отдельными порывами до 23-28 м/с ожидается ночью и днём 29 апреля в Челябинской области , сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В ведомстве напоминают, что во время действия штормового предупреждения лучше не покидать зданий, на улице держаться подальше от стен, остановочных комплексов, деревьев и рекламных щитов, линий электропередач.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных», — отмечают в МЧС

Отметим, что синоптики в Челябинской области прогнозируют на 29 апреля облачную погоду с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди. Столбики термометров днём покажут от +12 до +17 градусов.