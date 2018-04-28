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Южноуральцев предупредили о ветре с порывами до 28 м/с
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Южноуральцев предупредили о ветре с порывами до 28 м/с 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Усиление ветра до 16-21 м/с с отдельными порывами до 23-28 м/с ожидается ночью и днём 29 апреля в Челябинской области, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
В ведомстве напоминают, что во время действия штормового предупреждения лучше не покидать зданий, на улице держаться подальше от стен, остановочных комплексов, деревьев и рекламных щитов, линий электропередач.
«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных», — отмечают в МЧС.
Отметим, что синоптики в Челябинской области прогнозируют на 29 апреля облачную погоду с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди. Столбики термометров днём покажут от +12 до +17 градусов.
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