«Прячьтесь в подъездах»: на Челябинскую область надвигаются штормовой ветер и грозы

Челябинской области вечером 26 апреля резко ухудшится погода. Ночью и днём 27 апреля ожидаются грозы и штормовой ветер. Региональное ГУ МЧС разослало экстренное предупреждение, сообщили 74.ru в пресс-службе ведомства.

— По данным челябинского Гидрометцентра, осадки на территории региона ожидаются c 20 часов 26 апреля до 20 часов 27 апреля, — рассказали в пресс-службе спасательного главка. — Ночью будут умеренные дожди, на юге области — сильные. Днём в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 метров в секунду, отдельные порывы до 23 метров в секунду.

При усилении ветра в МЧС рекомендовали ограничить выход из зданий и не оставлять без присмотра детей.

— Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Не стойте под линиями электропередачи и не подходите к оборвавшимся проводам, — подчёркивают в спасательном ведомстве. — Жильцам домов настоятельно рекомендуем заблаговременно убрать вещи с балконов и закрыть окна. При перепадах напряжения в электросети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар. Следите за сообщениями главного управления МЧС по Челябинской области и при необходимости звоните на 01, 101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу.