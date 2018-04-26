Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 26 апреля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг, 26 апреля в связи с сильным ветром, передает НСН.
Как предупредили в Гидрометцентре РФ, порывы будут достигать 12 — 17 м/с. Кроме того, 25 и 26 апреля в столице пройдут дожди — может выпасть четверть месячной нормы осадков.
В ночь на 26 апреля в Москве температура воздуха не превысит 5-7 градусов, днем ожидается 12-14 тепла. Атмосферное давление будет снижаться и в четверг, 26 апреля может достичь отметки 734 мм рт.ст. Это на 14-15 баллов ниже нормы.
В среду, 25 апреля число жертв урагана, прошедшего в столичном регионе 21 апреля, увеличилось до трёх. В больнице скончалась 84-летняя женщина, получившая тяжёлые травмы во время разгула стихии. В результате сильного ветра с ливневыми дождями в минувшие выходные в Москве пострадали 17 человек.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Газета.Ru: последние новости
"Яндекс" опубликовал карту для аллергиков Сильные дожди принесут в Москву более трети месячной нормы осадков Пожар рядом с заправкой возник в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»49
Россиян оставят без торговых центров231
Трамп унизил Макрона115
Столтенберг анонсировал совещание по России74
У Клюева нашли тяжелую болезнь16
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение