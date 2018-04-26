«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 26 апреля

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг, 26 апреля в связи с сильным ветром, передает НСН.

Как предупредили в Гидрометцентре РФ , порывы будут достигать 12 — 17 м/с. Кроме того, 25 и 26 апреля в столице пройдут дожди — может выпасть четверть месячной нормы осадков.

В ночь на 26 апреля в Москве температура воздуха не превысит 5-7 градусов, днем ожидается 12-14 тепла. Атмосферное давление будет снижаться и в четверг, 26 апреля может достичь отметки 734 мм рт.ст. Это на 14-15 баллов ниже нормы.

В среду, 25 апреля число жертв урагана, прошедшего в столичном регионе 21 апреля, увеличилось до трёх. В больнице скончалась 84-летняя женщина, получившая тяжёлые травмы во время разгула стихии. В результате сильного ветра с ливневыми дождями в минувшие выходные в Москве пострадали 17 человек.