Саратовских дорожников возбудила слякоть

Ремонт дорог в Саратове продолжается даже в непрекращающийся дождь. Несмотря на то, что накануне синоптики передавали неблагоприятный прогноз погоды с сильным дождем в областном центре, коммунальщики решили именно сейчас подлатать асфальтовое покрытие.

Так, в настоящий момент герои-дорожники «орудуют» на самой короткой улице Саратова — пр. Котовского у «Липок». Саратовцы шутят по этом уповоду: «Дождь идет, а мы скирдуем».

Сколько продержится такой ремонт, сделанный «насырую», никто предсказать не возьмется: технологии не предусматривают укладывания асфальтобетонной смеси в проливной дождь.