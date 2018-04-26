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Саратовских дорожников возбудила слякоть
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Саратовских дорожников возбудила слякоть 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Ремонт дорог в Саратове продолжается даже в непрекращающийся дождь. Несмотря на то, что накануне синоптики передавали неблагоприятный прогноз погоды с сильным дождем в областном центре, коммунальщики решили именно сейчас подлатать асфальтовое покрытие.
Так, в настоящий момент герои-дорожники «орудуют» на самой короткой улице Саратова — пр. Котовского у «Липок». Саратовцы шутят по этом уповоду: «Дождь идет, а мы скирдуем».
Сколько продержится такой ремонт, сделанный «насырую», никто предсказать не возьмется: технологии не предусматривают укладывания асфальтобетонной смеси в проливной дождь.
Фото: Михаил Егоров
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