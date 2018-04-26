В этом году петербуржцев ждет теплое и сухое лето

В Гидрометцентре проанализировали предварительные прогнозы на лето 2018 года, передают «Невские новости».

Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов , в город на Неве возвращается привычная температура.

Этим летом петербуржцы смогут насладиться теплой погодой с минимальным количеством осадков, в связи с тем, что скандинавский циклон покидает территорию региона. В 2016-2017 годах именно он способствовал дождям и облачности.

Таким образом, в Гидрометцентре пообещали, что предстоящее лето будет сухим. По сравнению с двумя прошлыми годами осадков будет меньше. Кроме того, все дожди будут кратковременными, а не затяжными. Что касается температуры воздуха, то в среднем в летний период столбик термометра будет держаться на отметке 20 °. Самым жарким месяцем станет июль.

В то же время специалисты отметили, что точность долгосрочных прогнозов составляет порядка 70%.