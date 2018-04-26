Глава Челябинска рассказал, когда в домах горожан отключат отопление 

Отопление в домах челябинцев планируют отключить после майских праздников, когда в городе установится тёплая погода, такую информацию озвучил глава города Евгений Тефтелев, сообщает Сhelyabinsk.ru.
Тефтелев напомнил, что по существующему нормативу подачу тепла в дома можно прекращать, когда в течение пяти суток средняя температура будет не ниже +8 градусов. Глава города отметил, что потепления в Челябинске ожидают в конце следующей недели.
Отметим, что синоптики предупредили южноуральцев об очередном ухудшении погоды: с вечера 26 до вечера 27 апреля в Челябинской области ожидаются умеренные и сильные дожди, возможны грозы и усиление ветра до 18-23 м/с. Ночные температуры в областном центре установятся на уровне от +1 до +3 градусов, дневные — от +10 до +12.