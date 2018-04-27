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Лесозаготовительная база уничтожена огнем в Приморском крае
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Лесозаготовительная база уничтожена огнем в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В селе Новоугуевка в Чугуевском районе Приморского края на лесозаготовительной базе произошел пожар. Огонь охватил площадь более 2000 квадратных метров. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу МЧС России по Приморскому краю.
Прибывшие через пять минут после поступления сигнала на место происшествия огнеборцы потушили пожар.
В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Кроме того, предотвращена угроза распространения огня на близлежащие постройки. Но огонь уничтожил лесозаготовительную базу.
МЧС Подмосковья дал рекомендации как вести себя, если вы оказались горящем лесу. Лесные пожары учащаются с приходом теплой погоды. Сухостой вспыхивает мгновенно, в ветер, характерный для этого времени года, способен многократно усугубить ситуацию.
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