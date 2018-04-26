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Минтранс Подмосковья: Дорожные службы готовы к ухудшению погодных условий
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Минтранс Подмосковья: Дорожные службы готовы к ухудшению погодных условий 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Дорожные службы Подмосковья готовы к ухудшению погодных условий 26 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожные службы Московской области готовы к ухудшению погодных условий. По прогнозу синоптиков 26 апреля в Московском регионе ожидается дождь и порывистый ветер до 12-17 м/с. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности», — говорится в сообщении.
В министерстве рекомендовали водителям избегать поездок на длительные расстояния, не парковать свои автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
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