Минтранс Подмосковья: Дорожные службы готовы к ухудшению погодных условий

Дорожные службы Подмосковья готовы к ухудшению погодных условий 26 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы Московской области готовы к ухудшению погодных условий. По прогнозу синоптиков 26 апреля в Московском регионе ожидается дождь и порывистый ветер до 12-17 м/с. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности», — говорится в сообщении.

В министерстве рекомендовали водителям избегать поездок на длительные расстояния, не парковать свои автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.