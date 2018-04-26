Ещё
Синоптики объяснили причины неравномерного распределения осадков в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики объяснили причины неравномерного распределения осадков в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На территории Московской области выпадающие осадки распределяются неравномерно, так, в текущие дни апреля на юго-западе области было зафиксировано меньше осадков, чем на востоке и юго-востоке региона, сообщается на сайте «Метеоновости».
За прошедшие дни центрального месяца весны в западных и юго-западных районах Подмосковья количество осадков составляет всего от 25 до 31% от месячной нормы. В осадкомерах Можайска набралось лишь 10,7 миллиметра, Наро-Фоминска — 12,2 миллиметра.
«В то же время в восточных и юго-восточных районах области избыточное количество небесной влаги местами приводит к затоплению садовых участков и сельскохозяйственных угодий. В Коломне выпало уже 142% от нормы, а в Черустях почти две месячных нормы, 192%. Причина кроется в траектории перемещающихся по центральным областям циклонов. Именно восточные и юго-восточные районы Подмосковья оказались во второй половине апреля на их пути», — говорится в сообщении.
За последний час в Можайском и на западе Наро-Фоминска дожди уже прекратились, а наибольшей интенсивностью они отличаются в северных районах Подмосковья.
РИАМО: последние новости
«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 26 апреля из‑за ветра Почти 2 тыс дворов озеленят в Москве в рамках акции «Миллион деревьев» В Подмосковье дорожные службы готовы к работе в сильный ветер и дождь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»49
Россиян оставят без торговых центров231
Трамп унизил Макрона115
Столтенберг анонсировал совещание по России74
У Клюева нашли тяжелую болезнь16
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение