Синоптики объяснили причины неравномерного распределения осадков в Подмосковье

На территории Московской области выпадающие осадки распределяются неравномерно, так, в текущие дни апреля на юго-западе области было зафиксировано меньше осадков, чем на востоке и юго-востоке региона, сообщается на сайте «Метеоновости».

За прошедшие дни центрального месяца весны в западных и юго-западных районах Подмосковья количество осадков составляет всего от 25 до 31% от месячной нормы. В осадкомерах Можайска набралось лишь 10,7 миллиметра, Наро-Фоминска — 12,2 миллиметра.

«В то же время в восточных и юго-восточных районах области избыточное количество небесной влаги местами приводит к затоплению садовых участков и сельскохозяйственных угодий. В Коломне выпало уже 142% от нормы, а в Черустях почти две месячных нормы, 192%. Причина кроется в траектории перемещающихся по центральным областям циклонов. Именно восточные и юго-восточные районы Подмосковья оказались во второй половине апреля на их пути», — говорится в сообщении.

За последний час в Можайском и на западе Наро-Фоминска дожди уже прекратились, а наибольшей интенсивностью они отличаются в северных районах Подмосковья.