Все зимники в НАО закрыты в связи с потеплением

"26 апреля вступил в силу приказ департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО «О запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении.

Согласно окружному закону, передвижение по землям, занятым оленьими пастбищами, на гусеничной технике и ином грузовом транспорте в период отсутствия устойчивого снежного покрова наказывается штрафом: для граждан — от 1000 до 2500 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 100 000 рублей.

В прошлом году запрет на движение по зимним сезонным дорогам был введен 4 мая.

По данным Гидрометцентра России, ночью в НАО ожидается от минус 6 до минус 1 градуса, днем — до плюс 5.