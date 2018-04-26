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Все зимники в НАО закрыты в связи с потеплением
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Все зимники в НАО закрыты в связи с потеплением 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Все зимние сезонные дороги Ненецкого автономного округа (НАО) закрыты с 26 апреля в связи с потеплением, сообщает пресс-служба окружной администрации.
"26 апреля вступил в силу приказ департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО «О запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении.
Согласно окружному закону, передвижение по землям, занятым оленьими пастбищами, на гусеничной технике и ином грузовом транспорте в период отсутствия устойчивого снежного покрова наказывается штрафом: для граждан — от 1000 до 2500 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 100 000 рублей.
В прошлом году запрет на движение по зимним сезонным дорогам был введен 4 мая.
По данным Гидрометцентра России, ночью в НАО ожидается от минус 6 до минус 1 градуса, днем — до плюс 5.
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