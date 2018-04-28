На выходных жителей Кузбасса ожидает неустойчивая весенняя погода

На длинных майских выходных кузбассовцев ожидает неустойчивая погода.

Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, в воскресенье по региону пройдет теплый атмосферный фронт, который принесеь небольшие дожди, по югу грозы. Ветер южный, порывы до 14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +13, +18°С, ночью +1, +6°С.

В понедельник Кузбасс будет находиться в теплом секторе циклона. Днем воздух прогреется до +17, +22°С, ночью +2, +7°С, местами возможны небольшие дожди и грозы. Также юго-западный ветер с порывами до 12 м/с.

1 мая ожидается прохладным. В большинстве районов небольшие умеренные дожди, грозы. Порывы западного ветра до 15-20 м/с. Днем +10, +15°С, ночью похолодает до -1, +4°С.

В среду, 2 мая, также прохладно. На погоду по-прежнему будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. Дневные температуры останутся в пределах +7, +12°С, ночью похолодает до -2, +3°С.