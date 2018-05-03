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На выходных в Кузбассе температура может опуститься ниже нуля
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На выходных в Кузбассе температура может опуститься ниже нуля 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровский Гидрометцентр обещает кузбассовцам холодную погоду на выходных.
Так, в пятницу днем температура составит +8, +13°С, порывы юго-восточного ветра до16 м/с. Местами мокрый снег и дождь, по северу области +2, +7°С. Ночью осадки в виде дождя, похолодает до +1, +6°С, при прояснениях до -4°С.
В субботу пройдет холодный атмосферный фронт, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Днем столбик термометра покажет +5, +10°С, по области +15°С. Ночью ожидается мокрый снег, возможна гроза. Температура опустится до -2, +3°С, местами до -8°С.
В воскресенье пройдет еще один холодный атмосферный фронт, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +4, +9°С, ночью похолодает до -2, -7°С.
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