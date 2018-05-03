На выходных в Кузбассе температура может опуститься ниже нуля

Кемеровский Гидрометцентр обещает кузбассовцам холодную погоду на выходных.

Так, в пятницу днем температура составит +8, +13°С, порывы юго-восточного ветра до16 м/с. Местами мокрый снег и дождь, по северу области +2, +7°С. Ночью осадки в виде дождя, похолодает до +1, +6°С, при прояснениях до -4°С.

В субботу пройдет холодный атмосферный фронт, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Днем столбик термометра покажет +5, +10°С, по области +15°С. Ночью ожидается мокрый снег, возможна гроза. Температура опустится до -2, +3°С, местами до -8°С.

В воскресенье пройдет еще один холодный атмосферный фронт, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +4, +9°С, ночью похолодает до -2, -7°С.