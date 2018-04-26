Столичным автомобилистам посоветовали выбирать парковку в разрешенных местах из-за ухудшения погоды

Столичным автомобилистам посоветовали выбирать парковку в разрешенных местах в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«Уважаемые автомобилисты! Синоптики сообщают о вероятном ухудшении погодных условий 26 апреля. Местами ожидается усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Просим оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что водителям необходимо сохранять бдительность и осторожность на дорогах и не парковать машины у слабо укрепленных конструкций и под деревьями.