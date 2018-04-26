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Столичным автомобилистам посоветовали выбирать парковку в разрешенных местах из-за ухудшения погоды
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Столичным автомобилистам посоветовали выбирать парковку в разрешенных местах из-за ухудшения погоды 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичным автомобилистам посоветовали выбирать парковку в разрешенных местах в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
«Уважаемые автомобилисты! Синоптики сообщают о вероятном ухудшении погодных условий 26 апреля. Местами ожидается усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Просим оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что водителям необходимо сохранять бдительность и осторожность на дорогах и не парковать машины у слабо укрепленных конструкций и под деревьями.
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