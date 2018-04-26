Аномальную погоду спрогнозировали на майские праздники в Краснодаре

Краснодар . 26 апреля — Новая Кубань. В пятницу воздух прогреется днем аж до +29 градусов. Даже для последних апрельских дней это высокий показатель. Сравнительно тепло будет уже и по ночам, около +15.

Начиная с субботы установится стабильно солнечная и жаркая погода. Ни облачности, ни осадков не прогнозируют.

В дневное время суток на предстоящие майские праздники столбик ртутного термометра будет подниматься до +25, а в некоторые дни и до +30 градусов. Выходные будут безветренными. На все предстоящие праздники синоптики прогнозируют северо-восточный ветер с переходами на восточный. Его скорость не будет превышать 3,4 м/с.