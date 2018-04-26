Результаты исследования атмосферного воздуха в ЮВАО с 14.04.2018 по 20.04.2018

По поручению ТО Роспотребнадзора по ЮВАО г. Москвы с 14.04.2018 по 20.04.2018 года на маршрутных постах по адресам: ул. Ташкентская д.36, к.1; Волгоградский пр-т д.68, к.4; Курьяновский бульвар д.13/4; 1-й Курьяновский проезд д.14; ул. 2-я Вольская д.26; ул. Рождественская д.21, к.4; 3-й квартал Капотня д.16; ул. Ставропольская д.74; ул. Марьинский парк, д.13; ул. 3-я Кабельная д.2 проведен отбор проб атмосферного воздуха для лабораторного исследования.

По результатам исследований определяемые уровни загрязнения атмосферного воздуха по контролируемым ингредиентам (азота диоксид, углерода оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества, диоксид серы, сероводород, аммиак) не превышают гигиенические нормативы ПДКмр (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений») в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».