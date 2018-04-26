В Орле завершился отопительный сезон

Постановление об окончании отопительного сезона накануне, 25 апреля, подписал глава администрации города Александр Муромский подписал вчера, 25 апреля.

Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается согласно постановлению Правительства РФ №354 от 6.05.2011. Отопление отключают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не менее 8 градусов.

В пресс-службе администрации Орла отметили, что ограничение не коснется социальных объектов — больниц, школ и детских садов.

Более 6-% многоквартирных домов областного центра получают тепло от Орловской ТЭЦ, поэтому процесс завершения отопительного сезона продлится несколько дней.