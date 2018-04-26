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В Орле завершился отопительный сезон
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В Орле завершился отопительный сезон 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Постановление об окончании отопительного сезона накануне, 25 апреля, подписал глава администрации города Александр Муромский подписал вчера, 25 апреля.
Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается согласно постановлению Правительства РФ №354 от 6.05.2011. Отопление отключают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не менее 8 градусов.
В пресс-службе администрации Орла отметили, что ограничение не коснется социальных объектов — больниц, школ и детских садов.
Более 6-% многоквартирных домов областного центра получают тепло от Орловской ТЭЦ, поэтому процесс завершения отопительного сезона продлится несколько дней.
Сообщение В Орле завершился отопительный сезон появились сначала на РИА 57.
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