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Житель Бишкека всю ночь охранял национальный флаг
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Житель Бишкека всю ночь охранял национальный флаг 

Мир24 1 час назад
Неравнодушный гражданин. Житель Бишкека Азамат Джаналиев оригинальным способом доказал свою любовь к Кыргызстану, передает «МИР 24».
Накануне вечером поднялся ураганный ветер и сорвал национальный флаг на Центральной площади. Мужчина узнал об этом и привез из дома свое полотнище. А потом с глубокой ночи и до утра простоял с ним под дождем. Прохожие всячески старались поддержать активиста — приносили чай, теплые вещи и пакеты, чтобы укрыться от дождя.
«Когда приехал домой, зашел в интернет. Прочитал про то, что флаг сорвало. Сразу же помчался в центр. Решил так: буду стоять до тех пор, пока не появится новый флаг», — отметил активист Азамат Джаналиев.
В итоге свой пост Азамат Джаналиев оставил только после того, как военные привезли новый государственный символ.
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