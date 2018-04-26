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В Омске в начале мая отключат отопление в домах
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В Омске в начале мая отключат отопление в домах 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Омске готовятся к отключению отопления в многоквартирных домах. Это произойдёт в начале мая. Конкретная дата зависит от погоды. Температура воздуха должна в течение пяти дней подряд быть выше +8 градусов.
«В этом году отопительный период проходил в штатном режиме. Предприятия жилищно-коммунального комплекса города функционировали стабильно. Проблемные ситуации носили локальный характер и оперативно устранялись. Система жизнеобеспечения города продемонстрировала свою устойчивость», — отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в 2017 году отопление в многоквартирных домах отключили 10 мая.
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