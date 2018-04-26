В воздухе двух городов Приамурья превышен уровень сажи из-за пожаров 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр — РИА Новости. Предельно допустимый уровень сажи превышен в атмосферном воздухе в городах Благовещенск и Свободный Амурской области из-за пожаров, сообщает в четверг региональное управление Роспотребнадзора.
"В связи с прохождением пожароопасного периода и ввиду наличия 25 апреля задымления на территории города Благовещенска и города Свободного проведен мониторинг… В атмоферном воздухе зафиксировано превышение предельно допустимого уровня сажи (углерод)", — сообщает управление.
Мониторинг в пожароопасный период будет продолжаться. Специалисты рекомендуют жителям этих двух городов избегать длительных утренних прогулок, когда уровень смога особенно высок, временно ограничить пребывние детей на игровых и спортивных площадках, а также сократить физические нагрузки. При недомогании нужно обращаться за медицинской помощью, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.
В Амурской области действует режим ЧС в лесах регионального значения.