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В Приамурье из санатория эвакуировали 100 детей из-за пожарной обстановки
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В Приамурье из санатория эвакуировали 100 детей из-за пожарной обстановки 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апреля. /ТАСС/. 100 детей эвакуировали из санатория «Василек» в пригороде Благовещенска из-за сложной пожарной обстановки в окрестностях. Об этом в четверг ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.
"Из санатория «Василек» срочно эвакуировали сто детей и двух беременных женщин, проходивших оздоровительный курс лечения. Пострадавших нет, сам санаторий пожаром не задет", — сказали в министерстве.
По словам министра здравоохранения Андрея Субботина, автобусом женщины доставлены в областной перинатальный центр, детей временно разместили в Детской городской клинической больнице. «Как только ситуация нормализуется — мы снова всех их отправим в санаторий на долечивание», — прокомментировал Субботин.
Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 26 апреля в Амурской области ожидается усиление северо-западного ветра местами в порывах до 17-22 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что в этот период на территории области повышается риск ухудшения лесопожарной обстановки.
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