В Приамурье из санатория эвакуировали 100 детей из-за пожарной обстановки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апреля. / ТАСС /. 100 детей эвакуировали из санатория «Василек» в пригороде Благовещенска из-за сложной пожарной обстановки в окрестностях. Об этом в четверг ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

"Из санатория «Василек» срочно эвакуировали сто детей и двух беременных женщин, проходивших оздоровительный курс лечения. Пострадавших нет, сам санаторий пожаром не задет", — сказали в министерстве.

По словам министра здравоохранения Андрея Субботина, автобусом женщины доставлены в областной перинатальный центр, детей временно разместили в Детской городской клинической больнице. «Как только ситуация нормализуется — мы снова всех их отправим в санаторий на долечивание», — прокомментировал Субботин.