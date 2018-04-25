Впервые за сезон поливальные машины в Вологде выходят на работу в ночь

До сегодняшнего дня ночная мойка улиц была приостановлена на период заморозков. Но сегодня обещают более теплую погоду, поэтому шесть единиц техники выйдут в ночной рейд. Как поясняют специалисты, это уже будет полноценная мойка проезжей части.

«Сегодня по прогнозу ночью сохранится плюсовая температура воздуха. Мы задействуем все силы и постараемся охватить все районы Вологды . Ночью такая работа эффективнее, включать напор воды мы можем на полную мощность, а значит, лучше очищать дороги от пыли. Напомню, мыть улицы мы начали еще с 10 апреля, но до сегодняшнего дня погода не позволяла проводить этот процесс в полную силу. Днем эта работа также будет проводиться, для этого задействуем три машины», — рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова

Добавим, продолжается уборка мусора с придорожных газонов и обочин, ремонт и покраска леерных ограждений, а также флагштоков. В частности, сегодня такие работы провели на разделительном газоне по ул. Мира.

Двухмесячник по благоустройству продлится до 21 июня. Помимо уборки, запланированы посадки деревьев и цветов.