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Впервые за сезон поливальные машины в Вологде выходят на работу в ночь
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Впервые за сезон поливальные машины в Вологде выходят на работу в ночь 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
До сегодняшнего дня ночная мойка улиц была приостановлена на период заморозков. Но сегодня обещают более теплую погоду, поэтому шесть единиц техники выйдут в ночной рейд. Как поясняют специалисты, это уже будет полноценная мойка проезжей части.
«Сегодня по прогнозу ночью сохранится плюсовая температура воздуха. Мы задействуем все силы и постараемся охватить все районы Вологды. Ночью такая работа эффективнее, включать напор воды мы можем на полную мощность, а значит, лучше очищать дороги от пыли. Напомню, мыть улицы мы начали еще с 10 апреля, но до сегодняшнего дня погода не позволяла проводить этот процесс в полную силу. Днем эта работа также будет проводиться, для этого задействуем три машины», — рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.
Добавим, продолжается уборка мусора с придорожных газонов и обочин, ремонт и покраска леерных ограждений, а также флагштоков. В частности, сегодня такие работы провели на разделительном газоне по ул. Мира.
Двухмесячник по благоустройству продлится до 21 июня. Помимо уборки, запланированы посадки деревьев и цветов.
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