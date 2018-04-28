Ещё
Аномальное тепло близко. Неустойчивая погода придёт в Москву на майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аномальное тепло близко. Неустойчивая погода придёт в Москву на майские праздники 

Национальная Служба Новостей 28 апреля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Первые майские праздники, которые Россия будет отмечать с 29 апреля по 2 мая, будут сопровождаться аномальным теплом. Об этом в эфире НСН расказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Погода в столичном регионе продолжает становиться всё более тёплой. Температура уже начала превышать климатическую норму. 1-2 мая температура превысит норму на 7-8°С. Это достаточно близко к тому критерию, когда погоду можно называть аномально тёплой. Такая аномально тёплая погода у нас ассоциируется и с неустойчивой погодой. Это значит, что в дневные часы пройдут кратковременные дожди. Они могут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Поэтому в течение всех праздников нужно будет очень внимательно следить за обновлениями прогнозов», — отметила синоптик.
В ночь на 29 апреля ожидается +5°С … +7°С. При этом осадков быть не должно. Днём воздух прогреется до +16°С … +18°С, пройдёт кратковременный дождь. 30 апреля характер погоды не изменится, но станет теплее. Днём столбики термометра в Москве покажут +20°С … +22°С, в Подмосковье — от +17°С до +22°С.
«Во вторник существенных перемен в погоде ждать не стоит, повышение температуры продолжится. Здесь ещё из-за близости фронтального раздела возможны кратковременные дожди в течение суток, а не только ночью. Ночью ожидается +5°С … +10°С. В дневные часы температура поднимется до +20°С … +25°С», — сообщила Макарова.
2 мая тенденция на повышение температуры продолжится. Так, ночью столбики термометра покажут +7°С … +12°С, а днём воздух прогреется до +21°С … +26°С. Среда станет единственным ближайшим выходным днём, когда не будет дождей.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре Протяжённость «Винной дороги» в Крыму составит почти 500 километров Отопительный сезон в субъектах прошел без серьезных сбоев
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас115
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно324
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок70
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера276
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына82
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение