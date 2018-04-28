Аномальное тепло близко. Неустойчивая погода придёт в Москву на майские праздники

Первые майские праздники, которые Россия будет отмечать с 29 апреля по 2 мая, будут сопровождаться аномальным теплом. Об этом в эфире НСН расказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова

«Погода в столичном регионе продолжает становиться всё более тёплой. Температура уже начала превышать климатическую норму. 1-2 мая температура превысит норму на 7-8°С. Это достаточно близко к тому критерию, когда погоду можно называть аномально тёплой. Такая аномально тёплая погода у нас ассоциируется и с неустойчивой погодой. Это значит, что в дневные часы пройдут кратковременные дожди. Они могут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Поэтому в течение всех праздников нужно будет очень внимательно следить за обновлениями прогнозов», — отметила синоптик.

В ночь на 29 апреля ожидается +5°С … +7°С. При этом осадков быть не должно. Днём воздух прогреется до +16°С … +18°С, пройдёт кратковременный дождь. 30 апреля характер погоды не изменится, но станет теплее. Днём столбики термометра в Москве покажут +20°С … +22°С, в Подмосковье — от +17°С до +22°С.

«Во вторник существенных перемен в погоде ждать не стоит, повышение температуры продолжится. Здесь ещё из-за близости фронтального раздела возможны кратковременные дожди в течение суток, а не только ночью. Ночью ожидается +5°С … +10°С. В дневные часы температура поднимется до +20°С … +25°С», — сообщила Макарова.

2 мая тенденция на повышение температуры продолжится. Так, ночью столбики термометра покажут +7°С … +12°С, а днём воздух прогреется до +21°С … +26°С. Среда станет единственным ближайшим выходным днём, когда не будет дождей.