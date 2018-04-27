В Калужской области на выходные установлен повышенный уровень пожарной опасности 

По прогнозу федеральной Авиалесоохраны, 28 и 29 апреля в 47 субъектах Российской Федерации прогнозируется средняя (желтый уровень) и высокая (оранжевый уровень) пожарная опасность на природных территориях. В число этих субъектов РФ вошла и Калужская область. По сообщению пресс-службы ведомства, повышенный уровень пожарной опасности прогнозируется в ее северной, южной, западной и восточной частях. Наличие прогноза средней, высокой, чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды не означает развитие чрезвычайной ситуации на природных территориях, так как кроме погодных условий на пожарную обстановку влияют человеческий фактор, а также оперативность обнаружения и тушения пожаров. Поэтому чрезвычайные ситуации могут возникнуть при наличии целого комплекса неблагоприятных факторов, подчеркивается в сообщении. Однако необходимо помнить, что при наличии средней, высокой и чрезвычайной пожарной опасности на природных территориях по условиям погоды пожары могут возникать даже от незначительных источников огня. Риск возникновения лесных пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природный территории в выходные дни.