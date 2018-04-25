Штормовой ветер обрушится на Самарскую область в ближайшие часы

Ненадолго стихшие порывы ветра вновь налетят на 63 регион уже в ближайшие часы.

24 апреля в регион пришла непогода: накануне буйство стихии оставило без крыши Дом культуры в Боровке Сергиевского района Самарской области . Ветер нанес серьезные повреждения зданию. В среду порывы стали чуть слабее, но уже этой ночью прогнозируется небольшой и умеренный дождь, а скорость южного ветра составит до 12 м/с, днем порывы могут достигнуть 20 м/с, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС». В такую погоду ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении правил поведения: — окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; — машину лучше поставьте в гараж; — находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. — избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. Автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области