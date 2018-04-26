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В Приамурье потушили угрожавший детскому санаторию природный пожар
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В Приамурье потушили угрожавший детскому санаторию природный пожар 

Мир24 1 час назад
В Амурской области потушен природный пожар, который угрожал детскому санаторию «Василек». По данным МЧС, огонь не успел близко подобраться к пансионату. Тем не менее спасатели заранее эвакуировали детей и персонал. На данный момент угрозы нет, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство «Интерфакс».
«Эвакуация детей — это превентивные меры. Огонь близко к санаторию не подошел. Пал шел со стороны полигона, его оперативно ликвидировали», — указал представитель регионального главка МЧС Денис Далинин.
Между тем в управлении МЧС России по региону отметили, что обстановка с пожарами остается сложной. По информации Гидрометцентра ожидается усиление северо-западного ветра местами в порывах до 17-22 метров в секунду при высокой пожарной опасности.
Напомним, накануне во Владикавказе был потушен крупный пожар. В столице Северной Осетии загорелся большой гипсокартонный склад, где хранились стройматериалы, в том числе гипсокартон и пластиковые панели.
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