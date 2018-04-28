Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» дал прогноз по лесным пожарам на 2018 год 

Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин рассказал, в каких регионах России ожидается уровень повышенной пожароопасности в мае и июне 2018 года.
По словам Виталия Акбердина, лесные пожары прогнозируются на территории Калининградской, Курганской, Тюменской и Омской областей, большей части Новосибирской области, а также вероятны возгорания на юге республики Алтай, на севере Кемеровской области и на западе Томской области.
Повышенная вероятность пожаров ожидаются на северо-западе и юге Башкортостана, востоке Татарстана, юге Свердловской области и на юго-западе Иркутской области. В июне очаги возгораний могут переместиться ближе к северу регионов.
В зону повышенной опасности в мае и июне вошли юг Ханты-Мансийского автономного округа, юго-запад Ямало-Ненецкого автономного округа, юг Красноярского края, север Республики Бурятия и крайний юг Республики Якутия.
Меньше всего лесных пожаров летом окажется в Хабаровском крае, Амурской области, республике Алтай. В республике Тыва в июне окажется в зоне пониженной опасности, хотя в мае на ее территории прогнозируются возгорания.
Виталий Акбердин также рассказал «Национальной службе новостей», что режим ЧС уже введен на территории Забайкальского края и Амурской области.