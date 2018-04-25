«Этот год аномальный, вот и апрель — контрастный»

«Апрель — очень контрастный месяц. Его среднесуточная норма — плюс 3,9 градуса. Обычно ночные температура составляет около минус 0,1 градуса, но в этом году онаниже. Вообще этот показатель должен колебаться от минус 4 градусов Цельсия до плюс 8.

Апрель традиционно сухой, и у нас обычно перед появлением зелени поднимается пыль, а в этот раз месяц идет почти на рекорд, по крайней мере норма в 22 миллиметра осадков точно будет превышена. Да и снега меньше, чем дождя.

Вообще этот год аномальный, вот и апрель такой контрастный. Представляете, встречается лето и зима?! Конечно, погода преподносит сюрпризы. На этой неделе к нам зашел циклон из Гринландии, и он очень редкий для нашего региона, обычно бывает более привычный северо-западный.

Особого тепла в мае я не жду. Точного прогноза дать не могу, потому что даже Гидрометцентр делает суточные корректировки, но знаю, что на ближайшие дни идет потепление. Немного испортит настроение то, что до 1 мая будет пасмурно. Понятно, что сюрпризы будут. В 2012 году в мае температура поднималась выше плюс 30 градусов, а в 2006-м столбики термометров опускались почти до минус семи.