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«Этот год аномальный, вот и апрель — контрастный»
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«Этот год аномальный, вот и апрель — контрастный» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Апрель — очень контрастный месяц. Его среднесуточная норма — плюс 3,9 градуса. Обычно ночные температура составляет около минус 0,1 градуса, но в этом году онаниже. Вообще этот показатель должен колебаться от минус 4 градусов Цельсия до плюс 8.
Апрель традиционно сухой, и у нас обычно перед появлением зелени поднимается пыль, а в этот раз месяц идет почти на рекорд, по крайней мере норма в 22 миллиметра осадков точно будет превышена. Да и снега меньше, чем дождя.
Вообще этот год аномальный, вот и апрель такой контрастный. Представляете, встречается лето и зима?! Конечно, погода преподносит сюрпризы. На этой неделе к нам зашел циклон из Гринландии, и он очень редкий для нашего региона, обычно бывает более привычный северо-западный.
Особого тепла в мае я не жду. Точного прогноза дать не могу, потому что даже Гидрометцентр делает суточные корректировки, но знаю, что на ближайшие дни идет потепление. Немного испортит настроение то, что до 1 мая будет пасмурно. Понятно, что сюрпризы будут. В 2012 году в мае температура поднималась выше плюс 30 градусов, а в 2006-м столбики термометров опускались почти до минус семи.
Для Челябинска эта погода очень позитивна: ветер раздувает вредные примеси. Я, как садовод, считаю, что лучше пусть будет прохладно в апреле, чем в мае. Весна все равно придет, только чуть позже. Надо учесть, что среднегодовая температура одинаковая, и все эти разрывы компенсируются: зимой было тепло, сейчас прохладно. Холодный циклон быстрее достигает теплый, и погода очень часто меняется».
Фото Евгения Поторочина.
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