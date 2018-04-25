Погода в столичном регионе вернулась в климатическую норму 

В московском регионе потеплело. Сегодня утром в столице и области было уже около 8 тепла, днем ожидается до 15 градусов, сообщает телеканал «360».
Циклон с Атлантики принес и пониженное давление, и дожди. Осадки начались еще ночью, местами могут пройти и грозы. Но такой характер погоды продержится буквально пару дней. Но благодаря этому воздух станет чище, осадки придадут импульс распускающейся на деревьях листве.
В выходные столбики термометров еще подрастут, и погода на первые майские выходные обещает быть довольно комфортной.
"В течение дня синоптическая ситуация существенных изменений не претерпит, поскольку ожидается господство атлантического циклона. Сохранится облачная погода, время от времени будут идти дожди. Температура воздуха в столице сегодня повысится до +12…14 в середине дня, в Подмосковье до +10…15 градусов. Это соответствует климатической норме", — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.