Откуда ветер дует: для аллергиков-ростовчан создали специальную карту

«Яндекс. Погода» запустил новый сервис — карту для людей, страдающих аллергией на растения в период их цветения. Теперь ростовчане и жители области могут узнать, в каких районах Донского края цветут ольха, амброзия, злаки, дубы, березы и другие растения, вызывающие приступы болезни.

Кроме того, сервис показывает долгосрочные прогнозы и выдает нехитрые советы по поводу того, как избежать аллергической реакции на пыльцу. Так, например, система рекомендует аллергикам не заниматься спортом на открытом воздухе в опасный для них период.

— В Ростове сезон аллергии уже начался — в воздухе наблюдается низкая концентрация пыльцы ольхи и берёзы. От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику. «Яндекс. Погода» показывает прогноз концентрации каждого аллергена на неделю вперёд. Благодаря этой информации люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения, — рассказали в пресс-службе компании «Яндекс»

Кстати, сервис показывает и те районы области, в которые ветер приносит пыльцу из других регионов. На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив его, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.

— Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Ростове-на-Дону может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут рядом. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города, — прокомментировали в компании.