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Костромские аллергики теперь смогут следить за концентрацией пыльцы в городе
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Костромские аллергики теперь смогут следить за концентрацией пыльцы в городе 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромские аллергики теперь смогут следить за концентрацией пыльцы растений в той или иной части региона при помощи сервиса «Яндекс. Погода», сообщает «Яндекс». Отслеживать ситуацию можно здесь. Сейчас концентрация пыльцы низкая.
Специальная карта показывает концентрацию пыльцы в воздухе, и вы узнаете, где растения цветут интенсивно. Соответственно, вам, если вы аллергик, придется принять меры или просто воздержаться от посещения этого населенного пункта.
В европейской части России сезон начался везде, кроме северных регионов. В средней полосе и на юге страны есть пыльца ольхи и берёзы, а в начале мая появится пыльца клёна. «Яндекс. Погода» использует данные компании «Aerostate» и предоставляет прогноз концентрации аллергена на неделю. Сюда же подключаются данные «Яндекс. Погоды».
Прогнозы даже позволяют сервису оповещать вас о пыльце, которую может принести ветер из других регионов.
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