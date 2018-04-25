Костромские аллергики теперь смогут следить за концентрацией пыльцы в городе

Костромские аллергики теперь смогут следить за концентрацией пыльцы растений в той или иной части региона при помощи сервиса «Яндекс. Погода», сообщает «Яндекс» . Отслеживать ситуацию можно здесь. Сейчас концентрация пыльцы низкая.

Специальная карта показывает концентрацию пыльцы в воздухе, и вы узнаете, где растения цветут интенсивно. Соответственно, вам, если вы аллергик, придется принять меры или просто воздержаться от посещения этого населенного пункта.

В европейской части России сезон начался везде, кроме северных регионов. В средней полосе и на юге страны есть пыльца ольхи и берёзы, а в начале мая появится пыльца клёна. «Яндекс. Погода» использует данные компании «Aerostate» и предоставляет прогноз концентрации аллергена на неделю. Сюда же подключаются данные «Яндекс. Погоды».

Прогнозы даже позволяют сервису оповещать вас о пыльце, которую может принести ветер из других регионов.