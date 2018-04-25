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МЧС шлет эсэмэски: ожидается ухудшение погоды
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МЧС шлет эсэмэски: ожидается ухудшение погоды 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В четверг, 26 апреля, в Самарской области синоптики Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов региона пройдут дожди и грозы.
— Ожидается южный ветер, 7–12 м/с, днем местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области ночью -1… +4°С, днём +9… +14°С, — уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Ведомство организовало СМС-рассылку жителям 63-го региона с призывом быть внимательными и осторожными.
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