МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

Москве 28 апреля ожидается гроза с дождем и сильный ветер, порывы которого достигнут 17 м/с, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС

«По информации Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением вечером 28 апреля местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Там также подчеркнули, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.