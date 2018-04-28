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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы
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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве 28 апреля ожидается гроза с дождем и сильный ветер, порывы которого достигнут 17 м/с, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
«По информации Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением вечером 28 апреля местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Там также подчеркнули, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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