Ещё
Синоптики предупредили москвичей об опасной погоде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупредили москвичей об опасной погоде 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Гидрометцентре России предупредили москвичей о желтом уровне погодной опасности 26 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, местами порывы ветра могут достигать 12—17 м/с. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Костромской, Рязанской, Калужской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Курской, Брянской, Тамбовской, Орловской, Ивановской и Белгородской областях.
Ранее сообщалось, что специалисты группы "Россети" завершили аварийно-восстановительные работы в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), которые пострадали от урагана 21 апреля.
Газета.Ru: последние новости
"Яндекс" опубликовал карту для аллергиков Сильные дожди принесут в Москву более трети месячной нормы осадков Пожар рядом с заправкой возник в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью109
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ24
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины60
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа123
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение