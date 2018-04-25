Синоптики предупредили москвичей об опасной погоде

В Гидрометцентре России предупредили москвичей о желтом уровне погодной опасности 26 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, местами порывы ветра могут достигать 12—17 м/с. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Костромской, Рязанской, Калужской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Курской, Брянской, Тамбовской, Орловской, Ивановской и Белгородской областях.