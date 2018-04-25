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Берёза, ель и сорная трава: «Яндекс» составил карту пыльцы для аллергиков
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Берёза, ель и сорная трава: «Яндекс» составил карту пыльцы для аллергиков 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Весна и лето — самое тяжёлое время для чувствительных людей. Всё вокруг цветёт и пахнет, но это никак не радует людей-аллергиков. Спасение придумали разработчики «Яндекс. Погоды», которые составили карту пыльцы по всей России, в том числе и по Ярославской области.
— Карта показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию «Яндекс. Погоды» о ветре и осадках. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения, — рассказали разработчики нового сервиса.
Так, в Ярославле сильно цветущими днями должны стать ближайшие майские выходные — со 2 по 10 мая. В это время в воздухе будет витать пыльца ольхи и берёзы, а также клёна. Со второй половины мая зацветут сорные травы и крапива.
Кстати, на майские праздники синоптики предсказывают дожди.
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