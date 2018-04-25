Природные пожары сразу в нескольких российских регионах набирают обороты 

Огнем охвачены уже 90 тысяч гектаров леса. Сложнее всего в Сибири, где за сутки площадь возгораний увеличилась вдвое, и на Дальнем Востоке. В Амурской области горит треть уникального заповедника — Хинганского, но распространение огня там уже удалось остановить. Леса тушат на земле и с воздуха тысячи людей, сотни единиц техники. Однако сухая погода и ветер усложняют ситуацию. Кроме того, пожары нарушили расписание региональных авиарейсов — все отменены. Из-за нехватки авиации вертолеты, перевозившие жителей по региону, отправлены на тушение пожаров. А Приволжье и Урал оказались во власти снегопадов. В Кирове полуметровые сугробы — побит рекорд почти 40-летней давности. По данным новостного сайта СМИ2, жители делятся в соцсетях видеокадрами занесённых снегом дворовк некоторым подъездам не подобраться. На дорогах города — десятки аварий, с перебоями ходит общественный транспорт. Временно введен запрет на въезд в Киров большегрузов. Справиться с последствиями метели пытаются почти 800 коммунальщиков и вся имеющаяся спецтехника — более 100 единиц. Похожая картина в Екатеринбурге. Из-за плохих метеоусловий в аварию попал рейсовый автобус. Водитель не справился с управлением, машину занесло, и она опрокинулась. Четыре пассажира пострадали.