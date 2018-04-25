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Энергетики восстановили снабжение уральских городов электричеством
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Энергетики восстановили снабжение уральских городов электричеством 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Энергетики устранили последствия снегопада в городе Артемовском Свердловской области.
Из-за обильного снегопада и минусовой температуры сегодня ночью без электричества остались жители сразу нескольких уральских городов. В Артемовском на воздушную линию под тяжестью мокрого снега упало дерево, обесточенными остались порядка 3 тысяч человек. На место обрыва провода сразу выехала аварийно-восстановительная бригада, работы продолжались несколько часов. Только к часу дня сотрудникам артемовского подразделения «Облкоммунэнерго» удалось полностью восстановить электроснабжение городского округа. Еще один обрыв по той же причине был зафиксирован на ВЛ 10 кВ «Скважина Паршино» — его ликвидировали сразу, в течение получаса. Отключение коснулось порядка 750 жителей и ряда социальных объектов.
— В 4.30 мы запитали всех потребителей и два социально-значимых объекта — сборный пункт и столовую — по резервной схеме. Еще какое-то время без электроэнергии оставался оздоровительный комплекс Павлика Морозова. Аварийной бригаде пришлось подрубить 12 деревьев, чтобы линии ничего не угрожало. В 10.20 подали напряжение и туда, — рассказал главный инженер Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Николай Шабунин.
Перебои с электроснабжением из-за снегопада были и в Верхней Пышме. Там порядка двух часов без света оставались 176 человек. На остальных территориях присутствия предприятия — «Облкоммунэнерго» обслуживает 38 муниципальных образований области — мокрый снег не сказался на работе электросетевого комплекса.
— Мы хорошо знаем к чему приводит такое количество мокрого снега, поэтому были готовы к возможным отключениям. Во всех территориальных подразделениях оперативно-выездные бригады уже вчера находились в режиме повышенной готовности. У нас есть все необходимые запасы оборудования и материалов для того, чтобы оперативно устранять любые технологические нарушения в сетях, — пояснил начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
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