Энергетики восстановили снабжение уральских городов электричеством

Из-за обильного снегопада и минусовой температуры сегодня ночью без электричества остались жители сразу нескольких уральских городов. В Артемовском на воздушную линию под тяжестью мокрого снега упало дерево, обесточенными остались порядка 3 тысяч человек. На место обрыва провода сразу выехала аварийно-восстановительная бригада, работы продолжались несколько часов. Только к часу дня сотрудникам артемовского подразделения «Облкоммунэнерго» удалось полностью восстановить электроснабжение городского округа. Еще один обрыв по той же причине был зафиксирован на ВЛ 10 кВ «Скважина Паршино» — его ликвидировали сразу, в течение получаса. Отключение коснулось порядка 750 жителей и ряда социальных объектов.

— В 4.30 мы запитали всех потребителей и два социально-значимых объекта — сборный пункт и столовую — по резервной схеме. Еще какое-то время без электроэнергии оставался оздоровительный комплекс Павлика Морозова . Аварийной бригаде пришлось подрубить 12 деревьев, чтобы линии ничего не угрожало. В 10.20 подали напряжение и туда, — рассказал главный инженер Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Николай Шабунин.

Перебои с электроснабжением из-за снегопада были и в Верхней Пышме. Там порядка двух часов без света оставались 176 человек. На остальных территориях присутствия предприятия — «Облкоммунэнерго» обслуживает 38 муниципальных образований области — мокрый снег не сказался на работе электросетевого комплекса.

— Мы хорошо знаем к чему приводит такое количество мокрого снега, поэтому были готовы к возможным отключениям. Во всех территориальных подразделениях оперативно-выездные бригады уже вчера находились в режиме повышенной готовности. У нас есть все необходимые запасы оборудования и материалов для того, чтобы оперативно устранять любые технологические нарушения в сетях, — пояснил начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.