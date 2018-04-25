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В Москве ожидают новый ураган
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В Москве ожидают новый ураган 

Рамблер 1 час назад
В Москве 26 апреля объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Он также был введен в граничащих со столичным регионом Смоленской, Калужской и Рязанской областях.
Днем в четверг, 26 апреля, в Москве будет облачно и пройдет дождь. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.
В субботу, 21 апреля, в московском регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, похолодания и мокрого снега. Жертвами урагана стали три человека.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщали о 17 пострадавших, 14 из них (11 взрослых и трое детей) обратились в больницы. Ветер повалил в городе 1200 деревьев, с 41 дома сорвало крыши, повреждения получил 131 автомобиль, упали более 30 рекламных щитов, были сломаны 11 мачт освещения.
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Комментарии8  Ещё 10 источников 
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