Более 1,2 тыс. возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в этом году

На территории Подмосковья с начала текущего года спасатели зафиксировали более 1,2 тысячи возгораний сухой травы, сообщил в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин

«Всего с начала 2018 года на территории Московской области обнаружено 130 термических точек, из них подтвердились 85 — это немного выше прошлого года. Также зарегистрировано 1285 случая возгорания сухой травянистой растительности», — сказал Полетыкин.

Он отметил, что с начала пожароопасного периода на территории Московской области возникло пять очагов природных пожаров, что по сравнению с 2017 года меньше на 17%.

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