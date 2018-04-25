«Яндекс» создал карту пыльцы для аллергиков

Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах.

Яндекс представила карту, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. С её помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию.

Украины, Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России Молдову , а также некоторые регионы Беларуси Казахстана и других соседних государств.

От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику. Яндек. Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию о ветре и осадках. Благодаря карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.

На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.

Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств.