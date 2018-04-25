Небольшое усиление ветра всё-таки будет. Метеорологи скорректировали предупреждение о непогоде в Воронежской области. Небольшое усиление ветра в четверг, 26 апреля, всё-таки будет, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. При самом неблагоприятном раскладе порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, но в остальное время скорость не превысит 6-11 м/с, уточнил главный метеоролог региона Александр Сушков. Ранее синоптики опровергли сообщения СМИ о надвигающемся на Воронежскую область ливне и шквалистом ветре. Грозы, действительно, придут в регион, но их сопроводят небольшие дожди. А вот ветер, как уточнили синоптики, всё-таки может доставить неприятности. Управление МЧС по Воронежской области напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при ухудшении погоды — не парковать машины вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, обходить рекламные щиты и дома с «неустойчивой кровлей», избегать деревьев, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов. При чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 101 или 112 или телефону доверия управления МЧС — 8 (473) 277 99 00. Екатерина Трещикова