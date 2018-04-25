Кинотеатр с водопадом и дождем появится в ОАЭ

Кинотеатр с эффектом водопада планируют открыть в Объединенных Арабских Эмиратах

Как сообщает «Мир 24», 5D-зал на 36 мест появится в Абу-Даби . Во время сеансов там будут работать спецэффекты — ветер, туман, дождь и водопад. Зрители смогут стать частью фильма, считают создатели проекта.

Открытие запланировано на июнь 2018 года. Кинотеатр будет располагаться на территории одного из парков развлечений.

В марте этого года впервые за 30 лет заработали кинотеатры в Саудовской Аравии . До этого жителям арабской страны приходилось ездить в соседний Бахрейн , чтобы посмотреть кино на широком экране.

К 2030 году в королевстве планируют открыть более 300 сетей кинотеатров. Фильмы будут проходить цензуру, чтобы соответствовать моральным ценностям государства.