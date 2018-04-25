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Орловская область появилась на карте пыльцы
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Орловская область появилась на карте пыльцы 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
Сервис Яндекс. Погода расширен новыми инструментами — теперь на ней можно увидеть концентрацию пыльцы в воздухе, что важно для аллергиков. Карта сообщает о пятнадцати самых популярных раздражителях.
«Яндекс. Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию о ветре и осадках», — указано в релизе.
Разработчики сервиса заверяют, что точность карты довольно высока — вплоть до районов города. Используя ее и прогнозы, аллергики смогут определить, когда стоит начать принимать лекарства или выбрать место для отпуска.
По данным на 25 апреля Орловская область разделена надвое. В брянском и курском направлениях средняя концентрация аллергенов, в липецком и тульском направлении — низка. Главные раздражители — береза и ольха. К 1 мая почти весь регион станет «оранжевым», а к 9 мая «покраснеет». На праздник Победы придется цветение 13 аллергенов.
Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств.
Сообщение Орловская область появилась на карте пыльцы появились сначала на РИА 57.
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